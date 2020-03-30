В Ростовской области за счёт миграции выросла численность населения



gazeta-dm.com



В 2019 году выросла численность населения Ростовской области. Об этом говорят данные статистики.



По информации Ростовстата, опубликованной 31 марта, в 2019 году миграционная убыль, наблюдавшаяся в 2018 году, сменилась миграционным приростом. Так, население Дона увеличилось за счёт миграции на 13 518 человек.



В прошлом году в Ростовскую области переехали 14 508 граждан государств-участников СНГ. В 2018 году таковых насчитывалось только 1486 человек. Число прибывших из стран «дальнего» зарубежья превысило число выбывших в эти страны на 638 человек.

При этом, количество дончан, уехавших в другие регионы России на 1628 человек больше, чем тех, кто приехал. Чаще всего жители Ростовской области уезжают в Краснодарский край, Москву и Московскую область.



Как отмечают в органе статистики, чаще всего на переезд, в том числе в пределах области, решаются люди в трудоспособном возрасте. Их доля в общем потоке составляет 70,4%.



Основными поводами перемены места жительства становятся причины личного и семейного характера, а также работа и образование.