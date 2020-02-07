На Дону разрешили охоту на волков и шакалов



В Ростовской области утвердили план по регулированию численности плотоядных животных. Об этом 11 февраля сообщили в правительстве региона.



Так, в 2020 году можно добыть 198 волков и 526 шакалов любого пола и возраста.

- Ежегодно на территории области проводят учет численности различных видов животных, в том числе и плотоядных, - пояснил донской министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин. - Нормативы выдачи разрешений на охоту устанавливают на основании результатов этого учета. Для каждого района области установлены свои нормативы.



Как пояснили в ведомстве, нормативы на отстрел вводятся, чтобы предотвратить случаи нападения хищников на людей и животных, а также исключить опасность распространения бешенства.



Биологический материал от всех убитых хищников должен предоставляться в ветеринарные станции по борьбе с болезнями животных для проведения лабораторных исследований на наличие вируса бешенства.



Охота допускается во всей области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения. Больше всего волков разрешено добыть в Чертковском и Мартыновском районах – 18 и 16 особей соответственно. Что касается шакалов, то наибольшее число допускается добыть в Сальском и в Азовском районах - 72 и 60 особей.



Разрешение на отстрел выдаётся в Министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.