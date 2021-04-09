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В Ростовской области вынесли приговор бывшему судебному приставу

В Ростовской области вынесли приговор бывшему судебному приставу

В Новочеркасском городском суде вынесли приговор бывшему судебному приставу- Ольге Ореховой. Женщине были предъявлены обвинения по статье «превышение должностных полномочий».

По версии следствия в 2015 году будучи при исполнении своих обязанностей Ольга незаконным образом вынесла постановление о снятии ареста на недвижимое имущество одного из жителей Новочеркасска. В это время мужчина успел переоформить все на других лиц. Взыскать с него сумму в размере более 6,4 миллионов рублей стало невозможным и суд понес финансовые потери.

- За совершенное преступление женщину приговорили к четырем ходам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима,- сообщили в Прокуратуре Ростовской области.

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