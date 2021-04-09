В Ростовской области вынесли приговор бывшему судебному приставу

В Новочеркасском городском суде вынесли приговор бывшему судебному приставу- Ольге Ореховой. Женщине были предъявлены обвинения по статье «превышение должностных полномочий».По версии следствия в 2015 году будучи при исполнении своих обязанностей Ольга незаконным образом вынесла постановление о снятии ареста на недвижимое имущество одного из жителей Новочеркасска. В это время мужчина успел переоформить все на других лиц. Взыскать с него сумму в размере более 6,4 миллионов рублей стало невозможным и суд понес финансовые потери.- За совершенное преступление женщину приговорили к четырем ходам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима,- сообщили в Прокуратуре Ростовской области.