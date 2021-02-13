Экс-депутату гордумы Таганрога вынесли приговор за хищение 235 млн рублей
Бывший депутат городской думы Таганрога предстал перед судом за хищение более 235 миллионов рублей. Артема Екушевского осудили за уклонение от уплаты налогов.
По версии следствия, экс-парламентарий совершил преступление, когда являлся директором компании «Белый двор Т». В 2017 году фирма стала банкротом, а вслед за ней суд признал несостоятельным и самого Екушевского. В 2019 году в отношении него возбудили уголовное дело.
- Артема Екушевского приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в таганрогском городском суде.