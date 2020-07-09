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Жителю Новочеркасска, убившему таксиста, вынесли приговор

Жителю Новочеркасска, убившему таксиста, вынесли приговор
Фото: paragonretouch.com

Ростовский областной суд вынес приговор жителю Новочеркасска, который ограбил шиномонтажную мастерскую и убил таксиста. Ему грозит длительный срок заключения в исправительной колонии.

Согласно судебному делу в марте 2019 года местный житель Дмитрий Степанов проник в шиномонтажку. Он похитил деньги и имущество на общую сумму более 24 тысяч рублей. Через несколько дней злоумышленник напал на таксиста с ножом, потому что не хотел платить за проезд. От полученных травм водитель скончался на месте. После этого мужчина отогнал автомобиль с места происшествия и скрылся, забрав с собой телефон и сумку с документами погибшего.
- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, - отметили в прокуратуре Ростовской области.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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