Жителю Новочеркасска, убившему таксиста, вынесли приговор

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Ростовский областной суд вынес приговор жителю Новочеркасска, который ограбил шиномонтажную мастерскую и убил таксиста. Ему грозит длительный срок заключения в исправительной колонии.Согласно судебному делу в марте 2019 года местный житель Дмитрий Степанов проник в шиномонтажку. Он похитил деньги и имущество на общую сумму более 24 тысяч рублей. Через несколько дней злоумышленник напал на таксиста с ножом, потому что не хотел платить за проезд. От полученных травм водитель скончался на месте. После этого мужчина отогнал автомобиль с места происшествия и скрылся, забрав с собой телефон и сумку с документами погибшего.В настоящее время приговор в законную силу не вступил.