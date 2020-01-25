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В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому, обещавшему прекратить уголовное дело за 800 тысяч

В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому, обещавшему прекратить уголовное дело за 800 тысяч
В Ленинском суде Ростова-на-Дону рассмотрели дело экс-полицейского, который обещал прекратить уголовное дело за 800 тысяч рублей. Тимура Некрасова обвиняли в совершении преступления по статьям «Покушение на мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Будучи оперуполномоченным, Некрасов ввел в заблуждение женщину. Он солгал ей о том, что в отношении нее возбудили уголовное дело. Прекратить его он предлагал за 800 тысяч рублей. Позже действия экс-полицейского пресекли правоохранители.

Тимура Некрасова признали виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

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