В Ростове вынесли приговор экс-полицейскому, обещавшему прекратить уголовное дело за 800 тысяч



В Ленинском суде Ростова-на-Дону рассмотрели дело экс-полицейского, который обещал прекратить уголовное дело за 800 тысяч рублей. Тимура Некрасова обвиняли в совершении преступления по статьям «Покушение на мошенничество» и «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Будучи оперуполномоченным, Некрасов ввел в заблуждение женщину. Он солгал ей о том, что в отношении нее возбудили уголовное дело. Прекратить его он предлагал за 800 тысяч рублей. Позже действия экс-полицейского пресекли правоохранители.



Тимура Некрасова признали виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

