Три вида клещевых инфекций зарегистрировали в восьми районах Ростовской области

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В Ростовской области зафиксированы случаи одновременного распространения трех различных клещевых инфекций, о чем проинформировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.В частности, в семи районах области, включая Волгодонск, Дубовский, Песчанокопский, Красносулинский, Мартыновский, Мясниковский и Зимовниковский, обнаружены случаи заражения Крымской геморрагической лихорадкой.Еще одно серьезное заболевание, лихорадка Ку, выявлена в Сальском, Песчанокопском, Ремонтненском, Мясниковском и Дубовском районах. Кроме того, иксодовый клещевой боррелиоз был зарегистрирован в Батайске и Морозовском районе.Представители ведомства подчеркнули, что заражение инфекциями произошло в результате укусов клещей или при контакте с зараженными животными.Для минимизации риска заражения лихорадкой Ку Роспотребнадзор рекомендует употреблять молочную продукцию только после термической обработки и из надежных источников. Владельцам скота необходимо обеспечить регулярный ветеринарный контроль за состоянием здоровья животных. Также рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты при работе с сельскохозяйственными животными и соблюдать правила личной гигиены, включая принятие душа и смену одежды после контакта с животными.