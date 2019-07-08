Выросло количество заразившихся от укусов клещей в Ростовской области



В донском регионе возрастает количество заболевших крымской геморрагической лихорадкой. Причиной заражения стали укусы клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Ростовской области.



Так, за две недели количество заболевших выросло с 34 до 42 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Сальском и Зимовниковском районах (по восемь человек в каждом). При этом в Ростове зафиксировали два случая заражения.



Вирус обнаружили у клещей, собранных в Морозовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Орловском, Октябрьском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском, Дубовском, Багаевском, Ремонтненском и Зимовниковском районах, а также в Новошахтинске.



Напомним, в конце июня стало известно, что из-за укусов клещей в Ростовской области умерли два человека. Причиной стала Крымская геморрагическая лихорадка. Для сравнения: за весь 2018 год на Дону было выявлено 27 случаев заболевания без летальных исходов. За шесть месяцев 2019-го заразились уже 42 человека.