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Выросло количество заразившихся от укусов клещей в Ростовской области

Выросло количество заразившихся от укусов клещей в Ростовской области
В донском регионе возрастает количество заболевших крымской геморрагической лихорадкой. Причиной заражения стали укусы клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Ростовской области.

Так, за две недели количество заболевших выросло с 34 до 42 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Сальском и Зимовниковском районах (по восемь человек в каждом). При этом в Ростове зафиксировали два случая заражения.

Вирус обнаружили у клещей, собранных в Морозовском, Белокалитвинском, Каменском, Красносулинском, Орловском, Октябрьском, Песчанокопском, Пролетарском, Заветинском, Дубовском, Багаевском, Ремонтненском и Зимовниковском районах, а также в Новошахтинске.

Напомним, в конце июня стало известно, что из-за укусов клещей в Ростовской области умерли два человека. Причиной стала Крымская геморрагическая лихорадка. Для сравнения: за весь 2018 год на Дону было выявлено 27 случаев заболевания без летальных исходов. За шесть месяцев 2019-го заразились уже 42 человека.

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