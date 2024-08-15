В Ростовской области более двух тысяч детей пострадали от клещей

Фото: Роспотребнадзор РО

В Ростовской области от укусов клещей пострадали 5312 человек, из них 2077 — дети до 14 лет. Такие данные сообщил региональный Роспотребнадзор 14 августа.Также были зафиксированы случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) в Сальске, Волгодонске, а также в Сальском, Зимовниковском, Орловском, Заветинском, Песчанокопском, Целинском и Волгодонском районах.В Ремонтненском, Заветинском, Сальском, Дубовском, Орловском, Целинском и Пролетарском районах зарегистрированы случаи заболевания коксиеллезом (лихорадкой Ку).Кроме того, среди клещевых инфекций в регионе был выявлен иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ). Это заболевание было обнаружено в Ростове-на-Дону, Таганроге, Волгодонске, Зверево, Каменске-Шахтинском и Орловском районе.