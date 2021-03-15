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В Ростовской области выявили еще 241 зараженного коронавирусом

В Ростовской области выявили еще 241 зараженного коронавирусом
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 241 жителя региона. Об этом сообщает региональное правительство.

По данным специалистов, общее число зараженных с начала пандемии достигло 77 466. Из этого числа более 80% заболевших уже победили вирус, но есть еще те, кто по-прежнему борется с заболеванием.

Большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет. Примечательно, что за сутки выросло число заболевших пенсионеров от 80 лет. Они находятся в зоне риска из-за почтенного возраста и сопутствующих хронических заболеваний. Зачастую это приводит к необратимым последствиям.

На сегодняшний день в регионе 3 329 жителей Ростовской области так и не смогли справиться с заболеванием. Большинство из них - люди преклонного возраста.

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