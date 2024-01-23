В Ростовской области выявили 19 тысяч новых случаев заражения ОРВИ

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области увеличилось количество людей, подхвативших острую респираторно-вирусную инфекцию. По данным на 22 января, за последнюю неделю диагноз подтвердился у 19 тысяч жителей региона. Почти половину из них (47,7%, или 9 тысяч человек) составляют дети младше 14 лет.При этом среди всех случаев заражения 40% приходится на грипп. Как правило, им заболевают внезапно. Температура тут же повышается до 39 градусов, начинает болеть голова, появляется озноб, усталость, кашель и насморк.За предыдущую неделю насчитывалось меньше инфицированных. В период с 8 по 14 января ОРВИ обнаружили у 17,1 тысячи человек.