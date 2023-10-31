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За неделю ОРВИ заболели более 17 тысяч жителей Ростовской области

За неделю ОРВИ заболели более 17 тысяч жителей Ростовской области
В Ростовской области продолжают фиксировать новые случаи заражения ОРВИ. Информация об этом размещена на сайте регионального Роспотребнадзора.

По данным за период с 23 по 29 октября, острую респираторно-вирусную инфекцию выявили у 17,1 тысячи жителей Дона. При этом показатель заболеваемости ОРВИ остается в рамках нормы. Он на 8,7% ниже уровня эпидемиологического порога.

На прошлой неделе показатель был выше на 3,7%. Тогда грипп, простуду, ларингит и другие виды ОРВИ выявили у 17,8 тысячи человек.
Фото: Rostov.ru.
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