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В Ростовской области выявили 1 885 новых зараженных коронавирусом

В Ростовской области выявили 1 885 новых зараженных коронавирусом
Ростовская область продолжает ставить антирекорды по числу заболевших коронавирусом. За минувшие сутки опасный диагноз подтвердился почти у двух тысяч человек. Новые данные сообщает правительство донского региона.

По состоянию на 29 января, число заболевших коронавирусом увеличилось на 1885 человек. Большинство заболевших - почти 40 % - это люди от 18 до 45 лет. Также по-прежнему много болеет детей - 18% от общего количества инфицированных. Всего с начала пандемии опасный диагноз поставили 211 835 жителям Дона.

Напомним, что с 29 января в силу вступили некоторые ограничения. Они затрагивают работу общепита, фуд-кортов, а также проведения спортивных и зрелищных мероприятий.
Фото: РостовРу
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