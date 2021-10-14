В Ростовской области число зараженных коронавирусом перевалило за 147 тысяч

В Ростовской области побит очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом. За сутки на Дону выявили 570 новых заболевших инфекцией. Об этом сообщает правительство донского региона.По данным на 16 октября, большинство среди новых заболевших - это люди от 18 до 45 лет. Они составляют 35,1%. Еще 27,7% - пациенты от 46 до 65 лет; 11,9% - пенсионеры от 66 до 79 лет; 4,9% - старше 80 лет. По-прежнему много заболевших среди детей - 20,4% из числа всех заболевших.Всего в Ростовской области более 147 тысяч человек, получивших опасный диагноз. Жертвами коронавируса за все время пандемии стали 7 273 человека.