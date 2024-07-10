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В Ростове из-за аномальной жары гибнут стрижи. Фотографии и видео с телами птиц появились в социальных сетях 10 июля.В донской столице сохраняется высокая температура воздуха, столбик термометра поднимается до +45 градусов. От такой погоды страдают не только люди, но и животные, и птицы.Уже не в первый раз ростовчане находят мёртвых стрижей в разных районах города. Местные жители просят неравнодушных людей установить поилки для птиц, чтобы помочь им пережить аномальную жару.Ранее Алексей Тихонов, доцент кафедры зоологии Южного федерального университета, рассказал, что стрижи не переносят жару и могут падать на землю.