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В Ростовской области ввели карантин из-за болезни коров

В Ростовской области ввели карантин из-за болезни коров
Из-за болезни коров в Ростовской области ввели карантин. Очаг бруцеллёза крупного рогатого скота обнаружили в селе Берёзовка Сальского района.

Начальник управления ветеринарии донского региона подписал распоряжение о признании стада, где паслись заражённые животные, неблагополучным. Больных коров отправили на лечение. На территории хозяйства запретили ввоз, вывоз и перегруппировку скота. Также нельзя потреблять и продавать необеззараженное молоко.

По данным управления ветеринарии, фермеры винят в распространении инфекции своего соседа. По их словам, недавно он привёз в село трёх коров, которые не были привиты от бруцеллёза. Вскоре животные бесследно исчезли.

Отметим, что болезнь у скота проявляется в форме бесплодия и выкидыша. Человек может заразиться бруцеллёзом, употребляя заражённые мясо или молоко. У людей симптомами являются недомогание, раздражительность, головная боль, боли в мышцах и суставах, температура, снижение аппетита, озноб, потливость. Болезнь длится от трёх месяцев до двух лет. Осложнения могут привести к инвалидности.

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