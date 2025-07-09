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Жители Ростовской области больше не смогут расплачиваться склеенными скотчем деньгами

Жители Ростовской области больше не смогут расплачиваться склеенными скотчем деньгами

Несмотря на устойчивое распространение электронных платежей, физические деньги по-прежнему востребованы. Однако в Ростове-на-Дону использование банкнот осложняется участившимися случаями отказа в их приеме в торговых точках. Причиной тому служит значительное количество фальшивых денежных знаков в обращении.

Согласно требованиям Центрального Банка РФ, предприятия торговли и банковские организации принимают к оплате купюры, на которых четко видны номинал, серия, номер и основные элементы изображения. Незначительные повреждения, такие как небольшие потертости, неяркие пятна или небольшие надрывы по краям, как правило, не препятствуют приему.

В то же время, серьезные повреждения, в частности разрыв пополам, склеивание клейкой лентой или сильный износ, вызывают подозрения. Вероятность принятия такой банкноты кассиром минимальна, и он вправе отказать в ее приеме.

Но как поступить с поврежденной банкнотой? Ведь это все еще деньги, которые должны быть в обороте, а не залеживаться мертвым грузом в кошельке. Как сообщила DonDay Дарья Липовая, сотрудница одного из банков Ростова, поврежденные купюры в любом случае подлежат обмену.

- Ключевым условием является сохранение не менее 55% площади банкноты, а также возможность прочтения серии и номера, – уточнила Дарья.

Для выявления фальшивых купюр следует придерживаться определенных правил. В первую очередь, необходимо проверить качество бумаги, наличие водяных знаков и защитной нити.

Наиболее часто подделываются банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей. В течение 2022 года из обращения было изъято более 12 тысяч поддельных купюр.

Дарья рекомендует, при возникновении сомнений касательно подлинности купюры, незамедлительно обращаться в банковское учреждение. Процедура проверки займет всего несколько минут, но позволит избежать возможных проблем с законом.
Фото: Donday
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