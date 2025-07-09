Школьники из Армении посетили с ответным визитом Ростовскую область

Фото: правительство Ростовской области.

Детская делегация из Армении посетила Ростовскую область. Это учащиеся из школы имени Антона Чехова, которых глава региона Юрий Слюсарь пригласил на Дон во время своего визита в Ереван, где он принимал участие в Российско-Армянском межрегиональном форуме в начале июня.Ранее врио губернатора побывал в школе № 55 имени А. П. Чехова. Здесь преподают на русском языке. Глава области передал ученикам памятную медаль и юбилейное издание, посвященное творчеству писателя.– Исторические и духовные ценности являются прочным фундаментом наших добрых отношений. Уверен, эта дружба будет передаваться из поколения в поколение, – отметил Юрий Слюсарь.Ответный визит детской делегации организовала армянская диаспора Дона при поддержке правительства Ростовской области. Юные гости смогли посмотреть обзорную экскурсию по Ростову, побывали в монастыре Сурб Хач.Ребята съездили и в Таганрог. Знакомство с городом началось с Литературного музея А. П. Чехова: он расположен в историческом здании мужской классической гимназии, которую будущий писатель окончил в 1879 году.В музее прошла встреча учащихся двух чеховских образовательных учреждений: ереванской школы им. А. П. Чехова и таганрогской гимназии им. А. П. Чехова. Их руководители – Диана Минасян и Наталья Лисицына. Также гости посетили еще три чеховских музея в Таганроге: «Домик Чехова», «Лавку Чеховых» и «Дом П. Е. Чехова» – отца писателя.Дети пробудут в донской столице неделю. Их также ожидают экскурсии по Чалтырю, станице Старочеркасской и Нахичевани. Ребята смогут насладиться видами на теплоходе и посетить исторический мультимедийный парк «Россия – моя история» и ростовскую школу № 22 им. И. Х. Баграмяна.