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В Ростовской области в жутком ДТП погибли двое человек и двое пострадали

В Ростовской области в жутком ДТП погибли двое человек и двое пострадали
В Ростовской области в жутком ДТП погибли двое человек и двое пострадали. Авария произошла на дороге Егорлыкская-Сальск 9 июля.

По данным региональной Госавтоинспекции, в Сальском районе водитель «Хендай Акцента» выехал на встречку. Затем произошло столкновение с двумя автомобилями.

В результате происшествия погибли водитель «Акцента» и пассажир машины-участника. Кроме того, еще одному мужчине потребовалась госпитализация, также разовую медпомощь оказали четырехлетнему малышу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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