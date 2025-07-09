Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в жутком ДТП погибли двое человек и двое пострадали. Авария произошла на дороге Егорлыкская-Сальск 9 июля.По данным региональной Госавтоинспекции, в Сальском районе водитель «Хендай Акцента» выехал на встречку. Затем произошло столкновение с двумя автомобилями.В результате происшествия погибли водитель «Акцента» и пассажир машины-участника. Кроме того, еще одному мужчине потребовалась госпитализация, также разовую медпомощь оказали четырехлетнему малышу.