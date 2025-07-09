В реке Ростовской области двое подростков едва не утонули из-за надувного мяча
В Ростовской области 9 июля в станице Вешенской произошёл инцидент, едва не закончившийся трагедией.
Два подростка играли на реке с надувным мячом, но внезапно ветер унёс игрушку на глубину. Юноши попытались её достать, но не смогли справиться с сильным течением и начали тонуть.
К счастью, на месте оказались очевидцы, которые вызвали спасателей. Сотрудники Вёшенского подразделения областной службы спасения на воде оперативно прибыли на место происшествия и доставили детей на берег.
Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.