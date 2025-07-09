Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В реке Ростовской области двое подростков едва не утонули из-за надувного мяча

В реке Ростовской области двое подростков едва не утонули из-за надувного мяча
В Ростовской области 9 июля в станице Вешенской произошёл инцидент, едва не закончившийся трагедией.

Два подростка играли на реке с надувным мячом, но внезапно ветер унёс игрушку на глубину. Юноши попытались её достать, но не смогли справиться с сильным течением и начали тонуть.

К счастью, на месте оказались очевидцы, которые вызвали спасателей. Сотрудники Вёшенского подразделения областной службы спасения на воде оперативно прибыли на место происшествия и доставили детей на берег.

Пострадавшие не нуждались в медицинской помощи.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.