Сотрудники склада рассказали, как тушили крупный пожар на Орской в Ростове

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Работники склада поделились с редакцией DonDay подробностями о том, как они боролись с пожаром на Орской в Ростове.По словам очевидцев, когда в трансформаторной будке произошёл взрыв, сотрудники склада попытались потушить огонь сами. Однако из-за сильной жары пламя не удалось остановить, и оно перекинулось на четырёхэтажное здание.Когда приехали пожарные, одна из стен здания уже горела. Пожарные приступили к тушению, но огонь продолжал распространяться.Тогда вызвали дополнительную помощь. За несколько часов огонь охватил территорию площадью 15 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвовали более ста спасателей.К счастью, пожар удалось локализовать на следующий день. Пострадавших нет.