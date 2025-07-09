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Сотрудники склада рассказали, как тушили крупный пожар на Орской в Ростове

Сотрудники склада рассказали, как тушили крупный пожар на Орской в Ростове
Работники склада поделились с редакцией DonDay подробностями о том, как они боролись с пожаром на Орской в Ростове.

По словам очевидцев, когда в трансформаторной будке произошёл взрыв, сотрудники склада попытались потушить огонь сами. Однако из-за сильной жары пламя не удалось остановить, и оно перекинулось на четырёхэтажное здание.

Когда приехали пожарные, одна из стен здания уже горела. Пожарные приступили к тушению, но огонь продолжал распространяться.

Тогда вызвали дополнительную помощь. За несколько часов огонь охватил территорию площадью 15 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвовали более ста спасателей.

К счастью, пожар удалось локализовать на следующий день. Пострадавших нет.
Фото: соцсети
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