Сотрудники склада рассказали, как тушили крупный пожар на Орской в Ростове
Работники склада поделились с редакцией DonDay подробностями о том, как они боролись с пожаром на Орской в Ростове.
По словам очевидцев, когда в трансформаторной будке произошёл взрыв, сотрудники склада попытались потушить огонь сами. Однако из-за сильной жары пламя не удалось остановить, и оно перекинулось на четырёхэтажное здание.
Когда приехали пожарные, одна из стен здания уже горела. Пожарные приступили к тушению, но огонь продолжал распространяться.
Тогда вызвали дополнительную помощь. За несколько часов огонь охватил территорию площадью 15 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвовали более ста спасателей.
К счастью, пожар удалось локализовать на следующий день. Пострадавших нет.