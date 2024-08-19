В Ростовской области ввели карантин по амброзии

Фото: Россельхознадзор

В Шолоховском районе, рядом с хутором Дударевским, амброзия разрослась на площади 67,7 гектара. В Управлении Россельхознадзора Ростовской области 19 августа сообщили, что по этой причине там объявлен карантин.Карантинная фитосанитарная зона охватывает территорию площадью 833,4 гектара. Для борьбы с сорняками была разработана программа, направленная на локализацию и уничтожение их популяции.В связи с введением карантина в районе запрещается вывоз и ввоз семян без специального сертификата. Также нельзя хранить семена, которые были засорены амброзией, вместе с чистыми партиями и высаживать их.Чтобы карантин был снят, необходимо, чтобы амброзия не произрастала в районе в течение трёх лет.