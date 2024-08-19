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В Ростовской области ввели карантин по амброзии

В Ростовской области ввели карантин по амброзии
В Шолоховском районе, рядом с хутором Дударевским, амброзия разрослась на площади 67,7 гектара. В Управлении Россельхознадзора Ростовской области 19 августа сообщили, что по этой причине там объявлен карантин.

Карантинная фитосанитарная зона охватывает территорию площадью 833,4 гектара. Для борьбы с сорняками была разработана программа, направленная на локализацию и уничтожение их популяции.

В связи с введением карантина в районе запрещается вывоз и ввоз семян без специального сертификата. Также нельзя хранить семена, которые были засорены амброзией, вместе с чистыми партиями и высаживать их.

Чтобы карантин был снят, необходимо, чтобы амброзия не произрастала в районе в течение трёх лет.
Фото: Россельхознадзор
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