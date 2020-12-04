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В Ростовской области врачи борются за жизни 216 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области врачи борются за жизни 216 пациентов с коронавирусом
На Дону 216 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. За их жизни борются врачи.

Из-за того, что вирус поразил легкие зараженных, они не могут нормально дышать. Медики перевели их на ИВЛ. Оборудование вентилирует легкие больных.

Всего в стационарах находятся 2 245 пациентов. У них заболевание в средней тяжести и тяжелой форме. Остальные заразившие лечатся дома - на самоизоляции.

Всего в регионе насчитывают 42 056 инфицированных и 1 475 смертей от коронавируса.

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