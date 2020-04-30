Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области в тяжёлом состоянии находятся 12 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжёлом состоянии. По состоянию на утро 2 мая таких
заражённых на Дону – 12. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В регионе зафиксировано уже 1 106 заболевших COVID-19, из них 80 получили положительный результат в течение последних суток. За жизнь тяжёлых пациентов борются врачи. За весь период в области от коронавируса умерли девять человек.
Под медицинским наблюдением находятся 6 382 человека, из них дома на самоизоляции – 6 341.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.