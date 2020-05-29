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На Дону в тяжёлом состоянии остаются 28 пациентов с коронавирусом

На Дону в тяжёлом состоянии остаются 28 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области в тяжёлом состоянии находятся 28 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в правительстве региона 1 июня.

Больные подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Всего в стационарах Ростовской области проходят лечение 544 человека.

По данным на 1 июня, в регионе выявлено 4 942 случая заболевания коронавирусом. Большинство новых пациентов зарегистрированы в Ростове.

Медики следят за состоянием 9 839 человек. Практически все они находятся на самоизоляции по месту жительства – 9 684.

За последние сутки выздоровели 25 человек, а за весь период - 1 742 заболевших.

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