Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области выздоровели 195 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области выздоровели 195 пациентов с коронавирусом
В Ростовской области увеличилось количество человек, выздоровевших от коронавируса. Об этом 2 ноября сообщило региональное правительство.

За минувшие сутки от опасной инфекции вылечились 195 человек. Число выздоровевших дончан нарастающим итогом достигло 24 777.

В стационарах лечатся 2 018 человек, из которых 163 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ.

Однако COVID-19 тоже не отступает: лишь за последние 24 часа врачи зафиксировали 316 случаев инфицирования. За период пандемии в донском регионе специалисты выявили 31 248 жителей, больных коронавирусом.

Кроме того, 18 168 находятся под медицинским наблюдением с подозрениями на вирус. Всего врачи охватили наблюдением 107,9 тысячи человек, из которых у 89,75 тысячи подозрения не подтвердились.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.