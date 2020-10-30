В Ростовской области выздоровели 195 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области увеличилось количество человек, выздоровевших от коронавируса. Об этом 2 ноября сообщило региональное правительство.За минувшие сутки от опасной инфекции вылечились 195 человек. Число выздоровевших дончан нарастающим итогом достигло 24 777.В стационарах лечатся 2 018 человек, из которых 163 находятся в тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ.Однако COVID-19 тоже не отступает: лишь за последние 24 часа врачи зафиксировали 316 случаев инфицирования. За период пандемии в донском регионе специалисты выявили 31 248 жителей, больных коронавирусом.Кроме того, 18 168 находятся под медицинским наблюдением с подозрениями на вирус. Всего врачи охватили наблюдением 107,9 тысячи человек, из которых у 89,75 тысячи подозрения не подтвердились.