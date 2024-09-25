В Ростовской области врачи борются за жизнь бабушки, которую истерзали псы

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Появились новые подробности нападения бойцовских собак на семью в Ростовской области. По информации издания, еще одной жертвой псов могла стать бабушка хозяйки животных, которую они загрызли первой.В середине сентября в хуторе Рогожкино Азовского района три американских булли набросились на 37-летнюю женщину-разводчицу. Вскоре ее тело обнаружила мать. Она загнала животных в вольер и вызвала сотрудников экстренных служб.После похорон, 20 сентября, женщина со своей матерью приехали покормить животных. Озверевшие псы набросились и на них. Мама хозяйки животных скончалась на месте, а старушке чудом удалось выжить. По словам местных жителей, пятые сутки она с многочисленными ранами находится в реанимации.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».