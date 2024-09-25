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В Ростовской области бойцовские собаки загрызли хозяйку и ее пожилую мать

В Ростовской области бойцовские собаки загрызли хозяйку и ее пожилую мать
В Ростовской области собаки бойцовской породы напали на двух женщин. Инцидент произошел в Азовском районе в середине сентября.

Женщина из хутора Рогожкино занималась разведением американских булли. Во время тренировки животные внезапно напали на хозяйку и разорвали ее. Мать женщины забила тревогу, когда та долго не выходила на связь. Пенсионерка приехала к дочери 17 сентября, чтобы выяснить, что происходит.

Во дворе ее встретила ужасная сцена: на земле было разорванное тело дочери. Пожилая женщина смогла запереть собак в вольере. Через несколько дней пенсионерка снова пришла кормить собак, но они набросились и загрызли и ее.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
Фото: Ростов ру.
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