В Ростовской области бойцовские собаки загрызли хозяйку и ее пожилую мать

Фото: Ростов ру.

В Ростовской области собаки бойцовской породы напали на двух женщин. Инцидент произошел в Азовском районе в середине сентября.Женщина из хутора Рогожкино занималась разведением американских булли. Во время тренировки животные внезапно напали на хозяйку и разорвали ее. Мать женщины забила тревогу, когда та долго не выходила на связь. Пенсионерка приехала к дочери 17 сентября, чтобы выяснить, что происходит.Во дворе ее встретила ужасная сцена: на земле было разорванное тело дочери. Пожилая женщина смогла запереть собак в вольере. Через несколько дней пенсионерка снова пришла кормить собак, но они набросились и загрызли и ее.В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СКР по Ростовской области.