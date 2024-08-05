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В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за ливня

В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за ливня
В Ростовской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за дождей. В регионе до конца суток 5 августа прогнозируются ливни в сочетании с грозой и градом.

В донской Госавтоинспекции призвали автомобилистов избегать резких маневров на мокрой проезжей части. Необдуманные перестроения и обгоны увеличивают риск возникновения ДТП.

Из-за сильного ветра водителям советуют парковать машины в специально отведенных местах или на открытых площадках.
Фото: Ростов.Ру
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