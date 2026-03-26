В Ростовской области на трассе М-4 проведут дорожные работы

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области проведут дорожные работы. Об этом рассказали в региональной госавтоинспекции.Дорожные работы проведут с 940 км по 941 км в южном направлении по правой полосе. А также с 944 по 950 километры по правой полосе. Кроме того, работы пройдут с 966 километра в северном направлении по правой полосе. И на 1015 километре в северном направлении.Также специалисты отремонтируют участок на 900 км - 902 км (в южном направлении) по правой полосе и на 1047 км – 1048 км (в южном направлении, через Аксай)- по левой полосе. В том числе на 1003 километре и 1009 километре (в южном направлении).