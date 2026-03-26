В Ростовской области помиловали многодетную маму

В Ростовской области помилована многодетная мама. Соответствующий указ принял президент России Владимир Путин.

Местная жительница отбывала наказание в виде лишение свободы сроком на десять лет. Она совершила преступление против здоровья населения и общественной нравственности. Всего осужденная провела в СИЗО 2,5 года.

В качестве причин для освобождения учли наличие четырех детей. Двое из них малолетние, один – с особенностями здоровья. А супруг погиб в ходе специальной военной операции и награжден орденом Мужества (посмертно).

Отметим, что это второй случай помилования в 2026 году. В январе глава государства освободил из колонии строгого режима ростовчанина, осужденного к восьми годам лишения свободы.
Фото: правительство Ростовской области.
Еще по теме:

