Блогер Николай Василенко планирует купить внедорожник для бойцов СВО после поездки на Ferrari. Поездка по Набережной Ростова на иномарке обошлась ростовскому блогеру дороже штрафа в 2000 рублей, выписанного ГИБДД.Уже на следующий день после прогулки Василенко оказался в кабинете главы города Александра Скрябина. Он признал свою ошибку ещё до этого, публично извинился и оплатил штраф. Глава города отметил, что раскаяние должно быть деятельным.- Некорректность своего поступка он признал еще вчера, когда публично извинился и оплатил штраф ГИБДД. – написал в своем ТГ-канале глава города. - Но мы с Николаем Анатольевичем сошлись во мнении, что раскаяние должно быть деятельным, - написал в соцсетях Александр Скрябин.После разговоров с главой администрации Ростова, Николай Василенко пообещал купить для бойцов СВО автомобиль повышенной проходимости и наполнить его гуманитарной помощью.Теперь ростовчане ждут, какое именно транспортное средство он решит передать военным.Примечательно, что стоимость Ferrari оценивается примерно в 30 миллионов рублей.