Блогер Николай Василенко планирует купить внедорожник для бойцов СВО после поездки на Ferrari
Блогер Николай Василенко планирует купить внедорожник для бойцов СВО после поездки на Ferrari. Поездка по Набережной Ростова на иномарке обошлась ростовскому блогеру дороже штрафа в 2000 рублей, выписанного ГИБДД.
Уже на следующий день после прогулки Василенко оказался в кабинете главы города Александра Скрябина. Он признал свою ошибку ещё до этого, публично извинился и оплатил штраф. Глава города отметил, что раскаяние должно быть деятельным.
- Некорректность своего поступка он признал еще вчера, когда публично извинился и оплатил штраф ГИБДД. – написал в своем ТГ-канале глава города. - Но мы с Николаем Анатольевичем сошлись во мнении, что раскаяние должно быть деятельным, - написал в соцсетях Александр Скрябин.
После разговоров с главой администрации Ростова, Николай Василенко пообещал купить для бойцов СВО автомобиль повышенной проходимости и наполнить его гуманитарной помощью.
Теперь ростовчане ждут, какое именно транспортное средство он решит передать военным.
Примечательно, что стоимость Ferrari оценивается примерно в 30 миллионов рублей.