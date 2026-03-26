- Теперь по этому фундаменту дом будете строить, - пишут подписчики блогера.

Фото: Евгений Чеботарев

Каскадер из Ростова Евгения Чеботарева едва не «пришибло» столбом. Кадры опасного трюка он опубликовал у себя в соцсетях.Каскадер прицепил к крану боковую часть «Мерседеса». После он встал на машину, и иномарку подняли над землей. Над авто подвесили бетонный столб. Когда Чеботарев дернул за канат, опора полетела вниз. Конструкция пролетела в опасной близости с донским смельчаком. Она пробила стекла боковых окон и приземлилась на землю. Автомобиль устоял перед ударом и не сорвался следом.