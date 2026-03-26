В Ростовской области за год пассажиропоток на водном транспорте увеличился почти вдвое. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова.Так, в 2024 году на таком общественном транспорте проехали 19 тысяч человек, а в 2025-м — уже 35 тысяч. Самым популярным направлением стал маршрут «Ростов-Азов». Всего направлений в донском регионе несколько: Ростов, Азов, Старочеркасская и станица Романовская.Министр транспорта подчеркнула, что интерес к водному транспорту растет. Власти намерены развивать его как полноценный и востребованный вид общественного транспорта, а не только как туристическую услугу.