Стало известно во сколько обойдется организация штрафстоянок для лодок на Дону

Министр транспорта Ростовской области Алена Беликова прокомментировала организацию штрафстоянок для лодок и катеров. Беликова отметила, что данный проект действительно важе с учетом увеличения количества личного транспорта на воде.

Однако в ближайший год его реализация невозможно. Причиной стала высокая стоимость.

-В случае с судами объем совершенно другой, сложность значительно выше, - отметила Алена Беликова. - Речь идёт о хранении, изъятии, перевозках и подъёме судна, и в этом процессе нет коммерческой составляющей. В нынешних условиях реализация этого проекта полностью зависит от бюджетных средств.

По предварительным оценкам затраты на организацию стоянок изъятие и задержание судов составят не менее 200 миллионов рублей.

Ранее редакция DonDay писала о возможном появлении штрафстоянок для маломерных судов.
Фото: соцсети
Еще по теме:

