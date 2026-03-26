Ростовводоканал оправдался за грязную воду в кранах жителей

Фото: Rostov.ru

Ростовский водоканал оправдался за грязную воду в кранах жителей. Комментарии оставили на сайте городской администрации 26 марта.Ранее жители начали жаловаться на качество воды в домах. Якобы вода приобрела зеленоватый оттенок. Жители были возмущены качеством жидкости. Они не могли принять душ или приготовить еду.- В межсезонье лаборатория Ростовводоканала усилила контроль за исходным сырьём – состоянием воды в реке Дон. Это позволяет оперативно корректировать технологию очистки, отвечая на малейшие изменения. Сотни исследований на каждом этапе очистки и выходе с очистных сооружений подтверждают: вода соответствует нормам СанПин и полностью безопасна, - говорится в сообщении АО «Ростовводоканал»