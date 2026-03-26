В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя, который подозревается в убийстве парня. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ЧП произошло ночью 25 марта на улице Клубной возле дома №8. В тот день 44-летний житель изрядно выпил и встретил 27-летнего парня. Между прохожими завязалась ссора и подозреваемый достал нож и дважды ударил его. От полученных повреждений пострадавший скончался.

После случившегося мужчина попытался скрыться. Но утром следующего дня он был задержан и доставлен в отдел.
- В настоящее время следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу,- сообщили в СУ СК по региону.
