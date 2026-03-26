Полиция разыскивает самокатчика, который сбил ребенка в Ростове

В Ростове-на-Дону полиция разыскивает самокатчика, который сбил 11-летнего ребенка. Происшествие случилось 25 марта на Буденновском проспекте.Предварительно, неизвестный двигался на электрическом двухколесном транспорте. Водитель не смог затормозить и сбил мальчика, идущего навстречу, и сбил ребенка. А после скрылся с места происшествия.Как отметили в региональной госавтоинспекции, пешеход получил травмы.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».В настоящий момент правоохранители разыскивают предполагаемого виновника, отметили в СУ СК по региону.