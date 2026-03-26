Движение транспорта в Ростове ограничат на три месяца из-за ремонта водопровода

С 14 апреля по 13 июля текущего года в Ростове-на-Дону будут введены временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением масштабных ремонтных работ на водопроводных сетях.

Ограничения затронут следующие участки:

Богатяновский спуск: движение будет перекрыто на отрезке от дома №1Б по Богатяновскому спуску до дома №55а по улице Береговой.
Улица Береговая: ограничения вступят в силу на участке от дома №55а до дома №61 по улице Береговой.

Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая предстоящие изменения в дорожной обстановке. Городские власти призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые необходимы для поддержания и улучшения функционирования коммунальной инфраструктуры города
Фото: Donday
