Движение транспорта в Ростове ограничат на три месяца из-за ремонта водопровода

С 14 апреля по 13 июля текущего года в Ростове-на-Дону будут введены временные ограничения движения транспорта. Как сообщили в городской администрации, это связано с проведением масштабных ремонтных работ на водопроводных сетях.Ограничения затронут следующие участки:Богатяновский спуск: движение будет перекрыто на отрезке от дома №1Б по Богатяновскому спуску до дома №55а по улице Береговой.Улица Береговая: ограничения вступят в силу на участке от дома №55а до дома №61 по улице Береговой.Водителям рекомендуется заблаговременно планировать свои маршруты, учитывая предстоящие изменения в дорожной обстановке. Городские власти призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые необходимы для поддержания и улучшения функционирования коммунальной инфраструктуры города