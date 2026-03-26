В Волгодонске вынесли приговор по резонансному делу о смертельном ДТП

В Волгодонске осудили водителя, сбившего насмерть двух девушек на самокате. Об этом сообщили в прокуратуре и объединной пресс-службе судов Ростовской области.Молодому человеку дали шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на ближайшие три года ему запрещено садиться за руль любого транспортного средства.Трагедия произошла в ночь на 12 сентября, когда две девушки на самокате пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на проспекте Строителей. Для них горел зеленый сигнал светофора. Однако в этот момент по дороге на высокой скорости двигался автомобиль Audi под управлением Магомеда Гапизова. Водитель проигнорировал красный свет и, двигаясь со скоростью от 102 до 121,3 км/ч при разрешенных 40 км/ч, совершил наезд на студенток.Удар был настолько мощным, что девушек отбросило на несколько метров, а в автомобиле сработали подушки безопасности. Оба пострадавшие скончались на месте происшествия. Страшная весть о гибели подруг, которых похоронили 16 сентября в свадебных платьях, вызвала широкий общественный резонанс.Кадры с места аварии быстро распространились в социальных сетях, а к месту трагедии и на кладбище сотни местных жителей приносили цветы и игрушки в знак скорби.В отношении Магомеда Гапизова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. С 17 сентября он находился под стражей в Новочеркасском СИЗО.Судебное разбирательство, длившееся более полугода, установило вину водителя. Приговор в шесть лет колонии общего режима и трехлетний запрет на вождение стал суровым, но, по мнению суда, справедливым наказанием за грубое нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели молодых девушек.