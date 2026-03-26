- В результате ДТП пострадал 32-летний водитель одной из «ГАЗелей». Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы, - уточнили в МБУ АР «УПЧС».

Водитель пострадал в ДТП с двумя «ГАЗелями» на автодороге под Ростовом. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» 26 марта.В тот день водитель грузовика «ГАЗель» проезжал Аксайский район. По предварительной версии, на «Обходе Аксая» автовладелец увеличил скорость. Из-за этого он нарушил дистанцию до впереди едущей габаритной машины. В результате машина влетела в другую «ГАЗель».В ведомстве добавили, что в настоящий момент обстоятельства происшествия устанавливаются.