Ландшафтные пожары угрожают территории возле Сурб Хач в Ростове

- Мы облагораживаем территорию, ставим здесь лавочки, прокладываем тропинки, чтобы местные жители могли здесь гулять. К сожалению, сюда приходят и отдыхающие, которые начинают разводить здесь костры. Мы думаем, что и тот камыш мог воспламениться не случайно, - сообщает Надежды П. - Те же пожары в камышах опасны для птиц. У нас здесь плавают уточки камышевки, водяные курочки Лысухи. С потеплением птицы уже начали гнездится в камышах.

Фото: Надежда П.; Дондей

Ландшафтные пожары угрожают территории возле церкви Сурб Хач в Ростове. Своими опасениями поделилась местная жительница.Утром 24 марта Надежда П. прогуливалась с собаков вдоль балки Темерник. Проходя зеленый остров, женщина обнаружила выжженную землю. Камыш на большой площади у воды полностью выгорел. Всего в нескольких метрах от поврежденного участка находится сад, сотворенный руками горожан. Еще немного, и огонь мог бы охватить плодовые деревья.Восемь лет назад зеленая территория у армянской церкви Сурб Хач был заброшен. Силами людей пенсионного возраста это место было очищено от зарослей и мусора. На «забытой» земле выросли различные плодовые деревья, ягодные кустарники и цветы. Каждую неделю горожане проводят в саду субботники. Собственными руками они скашивают траву, убирают мусор, мастерят лавочки и выращивают растения.Известие о произошедшем пожаре вызвала у этих людей тревогу. Еще немного и их многолетние труды могли быть сожжены. А впереди лето. Под палящими лучами солнца риск возникновения природных пожаров возрастает.На протяжении долгого время «смотрители» сада борются за внимание властей к этому месту. Если ростовчане и могут «приложить руку» к облагораживанию этого места, то против той же стихии они беззащитны. Горожане просят чиновников взять под защиту эту зеленую зону.