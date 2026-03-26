В Ростовской области временно ограничат движение большегрузов днем в жаркую погоду

С 20 мая по 31 августа текущего года в Ростовской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта в дневное время при повышении температуры воздуха выше +32 градусов. Такие меры предприняты Министерством транспорта региона для защиты асфальтового покрытия дорог от разрушения в летний период.В указанный период движение фур по региональным и межмуниципальным автодорогам с асфальтобетонным покрытием будет ограничено днем. Большегрузам разрешат передвигаться с 22:00 до 10:00. Отмечается, что в жаркую погоду асфальт становится более подверженным деформации под воздействием тяжелых автомобилей, что может привести к образованию колей, трещин и более серьезным повреждениям дорожного полотна.Важно подчеркнуть, что ограничения не коснутся пассажирского транспорта, а также спецтехники экстренных и коммунальных служб, осуществляющих аварийно-восстановительные и ремонтные работы.Напомним, ранее сообщалось о ходе ремонта трассы М-4 «Дон» в районе города Шахты. Реконструкция этого участка, начатая в августе прошлого года, планируется к завершению в июле 2027 года. В период проведения работ на данном направлении часто наблюдаются многокилометровые пробки.