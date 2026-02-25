Новости
Ночью 24 февраля над акваторией Черного моря ликвидировали три БПЛА

Ночью 24 февраля над акваторией Черного моря ликвидировали три БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего над территорией России были ликвидированы 69 беспилотников. Из них больше всего было сбито в Брянской области (24) и Республике Крым (18).
