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В Ростовской области водитель случайно нашел «кладбище раков»

В Ростовской области водитель случайно нашел «кладбище раков»
На трассе в Ростовской области водитель наткнулся на «кладбище раков». Кадры с места автомобилист разместил в соцсетях 5 сентября.

Необычную находку местный житель обнаружил, когда ехал по Щепкинскому шоссе. На снимках видно, что прямо среди деревьев горами лежат тысячи раков.

- Просто выбросили, они все целые, - рассказывает мужчина.

Автор публикации предполагает, что неизвестный бизнесмен просто не смог продать очередную партию деликатеса, поэтому все пришлось выбросить. Пользователи в комментариях решили, что раков пришлось выбросить браконьерам.
Фото: СоцСети
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