В Ростовской области водитель случайно нашел «кладбище раков»
На трассе в Ростовской области водитель наткнулся на «кладбище раков». Кадры с места автомобилист разместил в соцсетях 5 сентября.
Необычную находку местный житель обнаружил, когда ехал по Щепкинскому шоссе. На снимках видно, что прямо среди деревьев горами лежат тысячи раков.
- Просто выбросили, они все целые, - рассказывает мужчина.
Автор публикации предполагает, что неизвестный бизнесмен просто не смог продать очередную партию деликатеса, поэтому все пришлось выбросить. Пользователи в комментариях решили, что раков пришлось выбросить браконьерам.