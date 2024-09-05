В Ростовской области водитель случайно нашел «кладбище раков»

Фото: СоцСети

На трассе в Ростовской области водитель наткнулся на «кладбище раков». Кадры с места автомобилист разместил в соцсетях 5 сентября.Необычную находку местный житель обнаружил, когда ехал по Щепкинскому шоссе. На снимках видно, что прямо среди деревьев горами лежат тысячи раков.- Просто выбросили, они все целые, - рассказывает мужчина.Автор публикации предполагает, что неизвестный бизнесмен просто не смог продать очередную партию деликатеса, поэтому все пришлось выбросить. Пользователи в комментариях решили, что раков пришлось выбросить браконьерам.