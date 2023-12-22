В Ростовской области браконьер выловил раков и рыб на 60 тысяч рублей

Фото: пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области браконьер выловил раков и рыбу на 60 тысяч рублей. Происшествие случилось 20 декабря в охраняемом природном парке «Донском». Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.В тот день 30-летний житель Цимлянского района станицы Лазновской отправился на рыбалку. С собой он прихватил лодку и 40 раколовок. Ему удалось поймать 190 раков и 22 рыбы.Счастливого рыбака заметили сотрудники Росрыболовства. Выяснилось, что он незаконным способом выловил рыбу на 60 тысяч рублей. Скорее всего, браконьер рассчитывал продать улов и выручить деньги. Однако сделать ему этого не удалось, потому что он был задержан в порту Волгодонска.На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Если его вину признают, то ему грозит до двух лет лишения свободы.