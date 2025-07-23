В Ростовской области власти просят не публиковать кадры с места атаки беспилотников
В Ростовской области власти просят не публиковать кадры с места атаки беспилотников. Об этом 23 июля сообщили в городской администрации.
Каждое фото или видео с места удара может содержать стратегические данные о работе ПВО. Горожане, сами того не зная, могут подвергнуть себя опасности.
По словам специалистов, кадры разрушений или дыма помогают противнику координировать удары не только по объекту, но и по его охране.