— Это касается не только публикаций в СМИ, но и выкладывания кадров в соцсетях и мессенджерах. Необходимо защитить критически важную информацию от противника, — заявили власти.

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области власти просят не публиковать кадры с места атаки беспилотников. Об этом 23 июля сообщили в городской администрации.Каждое фото или видео с места удара может содержать стратегические данные о работе ПВО. Горожане, сами того не зная, могут подвергнуть себя опасности.По словам специалистов, кадры разрушений или дыма помогают противнику координировать удары не только по объекту, но и по его охране.