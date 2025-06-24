Фото: Ростов ру

В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников. Информацию об этом сообщили в РСЧС 24 июня.Жителей донского региона просят зайти в помещения и не подходить к окнам.Напомним, что в Ростовской области силы ПВО работали в ночь на 23 июня. Беспилотники уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.В результате атаки на одном из промышленных предприятий в Каменском районе вспыхнул пожар.