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В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников

В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников
В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников. Информацию об этом сообщили в РСЧС 24 июня.

Жителей донского региона просят зайти в помещения и не подходить к окнам.

Напомним, что в Ростовской области силы ПВО работали в ночь на 23 июня. Беспилотники уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

В результате атаки на одном из промышленных предприятий в Каменском районе вспыхнул пожар.
Фото: Ростов ру
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