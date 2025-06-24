В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников
В Ростовской области объявили об опасности атаки беспилотников. Информацию об этом сообщили в РСЧС 24 июня.
Жителей донского региона просят зайти в помещения и не подходить к окнам.
Напомним, что в Ростовской области силы ПВО работали в ночь на 23 июня. Беспилотники уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
В результате атаки на одном из промышленных предприятий в Каменском районе вспыхнул пожар.