Кадры с места атаки беспилотников в Таганроге выложили в сеть

Фото: Соцсети.

Появились кадры с места атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области. ЧП произошло 1 апреля около 22:40 на улице Лизы Чайкиной, в доме № 57.Местные жители делятся видео в социальных сетях. На кадрах видно, что после взрывов около многоэтажек загорелась трава. От взрывной волны выбило стекла в квартирах, они посыпались на землю и припаркованные авто. У машин сработали сигнализации.— По оперативной информации, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле 7-этажного дома по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА обнаружен также по адресу: пер. 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены, — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.В результате атаки БПЛА пострадали два человека. Они обратились к медикам за помощью с ожогами и ранениями. К счастью, обошлось без жертв. На месте продолжают работать экстренные службы.Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников.