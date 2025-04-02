Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Кадры с места атаки беспилотников в Таганроге выложили в сеть

Кадры с места атаки беспилотников в Таганроге выложили в сеть
Появились кадры с места атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области. ЧП произошло 1 апреля около 22:40 на улице Лизы Чайкиной, в доме № 57.

Местные жители делятся видео в социальных сетях. На кадрах видно, что после взрывов около многоэтажек загорелась трава. От взрывной волны выбило стекла в квартирах, они посыпались на землю и припаркованные авто. У машин сработали сигнализации.

— По оперативной информации, из-за атаки БПЛА в Таганроге произошло возгорание в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной, 57 и возле 7-этажного дома по улице Ленина, 147. Упавший БПЛА обнаружен также по адресу: пер. 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены, — сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

В результате атаки БПЛА пострадали два человека. Они обратились к медикам за помощью с ожогами и ранениями. К счастью, обошлось без жертв. На месте продолжают работать экстренные службы.

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки беспилотников.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.