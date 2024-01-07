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В Южном парке «Малинки» вылечили и выпустили на волю лебедя, найденного в Зимовниковском районе

В Южном парке «Малинки» вылечили и выпустили на волю лебедя, найденного в Зимовниковском районе
В Южном парке «Малинки» вылечили и выпустили на волю лебедя. Птицу с увечьями в области хвоста нашли в Зимовниковском районе 17 декабря. Ее передали в парк на лечение.

Ранее Rostov.ru сообщал, что лебедя с увечьями в области хвоста обнаружил в поселке Красностепном местный житель. Мужчина пожалел раненую птицу и решил ей помочь. Он обратился в «Малинки» за помощью.

Лебедя передали в парк. Там ему обработали раны и назначили медикаментозную терапию.

Птица полностью оправилась. Ее отпустили на волю 6 декабря.
Фото: Соцсети.
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